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(Görüntülü Haber) 7 polis FETÖ'den adliyeye sevk ediledi

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5'ü rütbeli 7 polis adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 4...

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5'ü rütbeli 7 polis adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 4 gün önce il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında emniyetin FETÖ/PDY yapılanmasında oldukları iddia edilen ve halen faal görevde bulunan komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun G. (43), Fahrettin G. (33), polis memuru İdris K. (44), Fatih Sultan E. (48) ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. (39) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerindeki bürolarda, otomobillerinde ve üst aramalarında ele geçen dijital verilere el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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