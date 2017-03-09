(Görüntülü Haber) 7 kadının öldüğü otobüsü kullanan şoför, bir şey hatırlamıyor

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), () 'BURSA'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, kullandığı otobüsün devrilmesi sonucu 7 kadın işçinin ölümüne 39'unun da yaralanmasına neden olduğu bildirilen şoför Mehmet Tüzün (55) İnegöl Devlet Hastanesi'nden Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Henüz ifadesi alınamayan Tüzün'ün geçirdiği şok nedeniyle kazayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığı öğrenildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22. Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadın işçiler, dün sabah 4 otobüsle Bursa'dan yola çıktı. Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde gelindiğinde sürücü Mehmet Tüzün, yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen otobüsteki kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aralarında otobüs sürücüsü Mehmet Tüzün'ün de bulunduğu 39 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Mehmet Tüzün, bu sabah doktor kontrolünde 112 Acil Servis ambulansı ile Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu arada kaza sonrası hastanedeki tedavisi devam eden Sürücü Mehmet Tüzün'ün ifadesi henüz alınamadı. Kazanın şoku ve yaralanmasının etkisiyle hiçbir şey hatırlamadığını bildirilen Mehmet Tüzün Bursa?daki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alınacak. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınacak olan Tüzün daha sonhra "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" ve "taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlarından adliyeye çıkartılacak.