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(Görüntülü Haber) 7 asker kazada yaralandı

KARS'ta TIR içerisinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 7 asker yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00'da Kars Ardahan karayolunun 2'nci kilometresinde Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı’nda...

KARS'ta TIR içerisinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 7 asker yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00'da Kars Ardahan karayolunun 2'nci kilometresinde Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Uzman Çavuş Mikail Şahin yönetimindeki 36 FA 734 plakalı hafif ticari araç, ana yoldan tali yola giren İhsan Saklıca yönetimindeki 25 AJ 987 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Mikail Şahin, uzman çavuşlar; Ömer Faruk Kıraç, Aydın Türkmen, erler; İbrahim Kurt, Mesut Doğar, Ramazan Yılmaz ve Yahya Yılmaz yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mikail Şahin, Ömer Faruk Kıraç ve Aydın Türkmen, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 4 asker de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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