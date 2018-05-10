Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
AKP ile MHP ortak miting yapacak
İbrahim Kalın: Tamam değil devam...
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle...
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...

(Görüntülü Haber) 64 yıllık bina yağmura dayanamadı

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağmur yağışına  dayanamayan 64 yıllık bina yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara yansıdı. Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana...

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağmur yağışına  dayanamayan 64 yıllık bina yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. 1954 senesinde yapılan, 1998 yılından bu yana ise kullanılmayan Mehmet Aydın’a ait 2 katlı metruk bina son yağan kuvvetli yağışların ardından çatırdamaya başladı. Çatlama seslerini duyan mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşalttı. Sokağa giriş-çıkışlar da kapatılırken, itfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bir kısmı aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı ise o anlarda  kameralara yansıdı. Metruk binanın sahibi Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, binanın yıkımı için maddi imkanları olmadığını belirtti.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314