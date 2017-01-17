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(Görüntülü Haber) 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki S.M.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 19 yaşındaki Mehmet Ç. tutuklandı. Olay, Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana...

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki S.M.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 19 yaşındaki Mehmet Ç. tutuklandı. Olay, Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anasınıfı öğrencisi S.M.Ö., dışarıda oyun oynadığı ortadan kayboldu. Yakınlarının aradığı çocuk bulunamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istendi. Kısa süre sonra küçük çocuk, boş bir arazide bulundu. Ağlayan çocuk, polislere kendisine aynı binada oturdukları komşusu Mehmet Ç.'nin döverek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mağdur çocuk götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ç. ise sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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