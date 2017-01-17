Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki S.M.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 19 yaşındaki Mehmet Ç. tutuklandı. Olay, Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anasınıfı öğrencisi S.M.Ö., dışarıda oyun oynadığı ortadan kayboldu. Yakınlarının aradığı çocuk bulunamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istendi. Kısa süre sonra küçük çocuk, boş bir arazide bulundu. Ağlayan çocuk, polislere kendisine aynı binada oturdukları komşusu Mehmet Ç.'nin döverek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mağdur çocuk götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ç. ise sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki S.M.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 19 yaşındaki Mehmet Ç. tutuklandı. Olay, Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana...
17 Ocak 2017 Salı 18:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.