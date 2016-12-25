(Görüntülü Haber) 6 Suriyeli, gece yarısı sopayla dövdükleri gencin telefonunu gasp etti

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 21 yaşındaki Ahmet Ç.'yi bıçak zoruyla durdurup, sopayla döverek cep telefonunu aldıkları öne sürülen Suriye uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen 19 Aralık günü gece yarısı meydana geldi. Merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Kale Sokakta oturan Ahmet Ç., evinden gezmek için çıktığı sırada, aynı mahallede oturan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muhammed Cedan, 24 yaşındaki Mecd El Abdullah, 28 yaşındaki Omer El Mansur, 20 yaşındaki Mahmut Şamme, 25 yaşındaki Abdul Selam İbrahim ve 22 yaşındaki Halil Sileş tarafından iddiaya göre bıçak zoruyla durdurup, sopayla dövdü. Ardından sürükleyerek bir süre götürdükleri gencin zorla cep telefonunu an 6 Suriyeli koşarak uzaklaştı. Olay anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan gasp büro amirliği ekipleri, sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede daha kavga ve adam yaralama suçlarından kaydı bulunan Suriyeli uyruklu 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.