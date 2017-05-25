Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

(Görüntülü Haber) 6 hırsız baskınla yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da ev ve işyerinden çok sayıda hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin madde bağımlısı olduğu, para yetiştirmek için hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Muratpaşa Kepez...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da ev ve işyerinden çok sayıda hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin madde bağımlısı olduğu, para yetiştirmek için hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Muratpaşa Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını takibe alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin kimliklerine ulaşmayı başardı. Polis, eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda televizyon, bilgisayar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan 6 şüpheli hakkında 19 ayrı dosyadan işlem yapıldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246