Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da ev ve işyerinden çok sayıda hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin madde bağımlısı olduğu, para yetiştirmek için hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Muratpaşa Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını takibe alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin kimliklerine ulaşmayı başardı. Polis, eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda televizyon, bilgisayar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan 6 şüpheli hakkında 19 ayrı dosyadan işlem yapıldığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) 6 hırsız baskınla yakalandı
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da ev ve işyerinden çok sayıda hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin madde bağımlısı olduğu, para yetiştirmek için hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Muratpaşa Kepez...
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:58
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