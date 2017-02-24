(Görüntülü Haber) 6 ay önce kaybolan postacı, baraj gölünde aranıyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da 6 ay önce kaybolan postacı 27 yaşındaki Ahmet Uysal'ın, otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığı ihbarı üzerine, iki barajda başlatılan arama çalışması tek baraj üzerinde yoğunlaştırıldı. Ancak şu ana kadar Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Karaman'ın merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan PTT'de posta dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos gecesi 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve biran önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi. İKİ BARAJDA ARAMA ÇALIŞMALARI Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri, canlı yayına bağlanan kişinin ifadesine başvurduktan sonra, geçen çarşamba günü Karaman kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve Gödet Çayı üzerinde kurulu sulama amaçlı Fisadun Barajı'nda arama çalışması başlattı. AFAD'ın desteğiyle yapılan arama çalışmasında dalgıçlar sualtı kameralarıyla baraj dibini tararken, bir başka ekip de dün kente 30 kilometre uzaklıkta İbrala Çayı üzerinde kurulu yine sulama amaçlı Yeşildere Barajı'nda çalışma başlattı. Her hangi bir ize rastlanılmayan Fisadun Barajı'nda çalışmalar durdurulurken, Yeşildere Barajı'nda ise çalışmalar bugünde devam ediyor. Ancak şu ana kadar Uysal ve otomobilinin izini rastlanılmadı.