(Görüntülü Haber) 55 işyerini soyan hırsız yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 55 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 29 yaşındaki Yusuf A., polisin 150 ayrı güvenlik kamerası kaydından eşkalini belirlemesinin ardından yakalandı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya'dan 28, Antalya'nın farklı ilçelerinden de 27 olmak üzere toplam 55 ayrı işyerinde benzer şekillerde yaşanan hırsızlık olaylarını çözmek için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerleri ve çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceledi. Polis, 9 Şubat gecesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde ise şüphelinin Yusuf A. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Yusuf A.'yı dün gece Kızlarpınarı Mahallesi'nde 07 HUF 90 plakalı otomobille gezerken yakaladı. Polis evraksız şekilde kiralandığı belirlenen otomobildeki Yusuf A.'yı gözaltına aldı. SUÇUNU İTİRAF ETTİ Polis merkezinde sorgulanan Yusuf A., işyerlerinden çaldığı çok sayıda televizyon, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu ikinci el eşya alıp satan işyerine sattığını itiraf etti. Polis, A.'nın gösterdiği adreste 5 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna ulaştı. İşyeri sahiplerine çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık şüphelisine evraksız araç kiralayan şirket hakkında da adli soruşturma başlatıldı. GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ Şüphelinin bir işyerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin işyerine girdiği ve bir süre etrafı incelemesinin ardından duvarda asılı televizyonu sökerek 4 dakika içerisinde olay yerinden kaçtığı yer aldı.