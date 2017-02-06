(Görüntülü Haber)5.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu 2
EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede de hissedildi....
06 Şubat 2017 Pazartesi 09:09
EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 06.51'de yerin 5.5 kilometre derinliğinde merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Deprem, Bursa merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.