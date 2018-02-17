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(Görüntülü Haber) 50 bin lira bahisle köpek dövüştüren 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde 50 bin liralık bahisle köpek dövüştüren 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde bulunan 9'u yavru, 19 köpek ise hayvanat bahçesine teslim edildi. Oğuzeli'nde 50 bin lira bahisle köpek dövüştüren...

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde 50 bin liralık bahisle köpek dövüştüren 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde bulunan 9'u yavru, 19 köpek ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Oğuzeli'nde 50 bin lira bahisle köpek dövüştüren kişilerin çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen hayvanseverler, jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, çalışmanın ardından bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, bahis karşılığında dövüştürüldükleri belirlenen 9'u yavru ve çoğu yaralı 19 köpek bulundu. Köpekler Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken, jandarma Ş.Ö. ve H.İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

Tedavileri yapılan köpekler, barınaklara yerleştirilirken, sosyal medyadan paylaşılan köpeklerin dövüştürüldüğü görüntülere tepki gösteren hayvanseverler, para karşılığında hayvanlara eziyet edenlerin cezalandırılmasını istedi.
 

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