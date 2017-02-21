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(Görüntülü Haber) 5 suçtan aranırken hastaneden kaçan şüpheli yakalandı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ta, 5 ayrı suçtan arandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçan Mehmet C., polis takibiyle yakalandı. Mehmet C., geçen 6 Ocak'ta Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu Sokak'ta eşiyle...

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ta, 5 ayrı suçtan arandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçan Mehmet C., polis takibiyle yakalandı. Mehmet C., geçen 6 Ocak'ta Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu Sokak'ta eşiyle tartışırken havaya ateş etti. Mehmet C., tabancayı beline koyarken kazayla tetiğe dokununca yaralandı. Mehmet C., Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardınan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırme Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Mehmet C.'nin yapılan soruşturmasında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'Borçlunun ödeme şartını ihlal', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Silahla tehdit' suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI Ancak Mehmet C., tedavisi tamamlanmadan geçen 11 Şubat'ta hastaneden kaçtı. Mehmet C.'nin dün 81 EF 161 plakalı otomobil ile ilçeye geldiği ihbarı üzerine polis önlem aldı. İlçe merkezinde Pazar Yeri mevkisinde takibe alınan Mehmet C.'nin kullandığı araç, Süleymanlar Mahallesi, İstikbal Caddesi'nde havaya ateş açılarak durduruldu. İ.C.'ye ait sahte kimlikle yakalanan Mehmet C., işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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