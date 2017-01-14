CENAZE DEFNEDİLDİ Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 46 gün sonra dağlık alanda ölü bulunan Murat Ünal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınanarak Manavgat’a getirildi. Murat Ünal'ın cenazesi, ikindi vakti Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ünal’ın yakınları cenazede uzun süre gözyaşı döktü.
(Görüntülü Haber) 46 gündür aranan Murat Ünal'ın cesedi bulundu (2)
CENAZE DEFNEDİLDİ Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 46 gün sonra dağlık alanda ölü bulunan Murat Ünal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınanarak Manavgat’a getirildi. Murat...
14 Ocak 2017 Cumartesi 22:04
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