(Görüntülü Haber) 400 bin lira değerindeki 30 ineği dolandırıcıya kaptırdılar

Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin),() - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde besicilik yapan Hüseyin Sayım, 400 bin TL değerindeki 30 ineğini dolandırıcılara kaptırdı. Besici Hüseyin Sayım, 2 yıl önce tanıştığı Hurşit U., Hasan B., Muhammet Ö. ve Mehmet C.'nin Aksaray'da kooperatiflerinin olduğunu ve çok hayvana ihtiyaç duyduklarını belirterek önce kendisinin, daha sonra komşularının ineklerini aldığını ve para ödemediklerini iddia etti. Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Hüseyin Sayım, bu kişilere 400 bin TL değerinde 30 büyükbaş hayvanı kaptırdığını söyledi. Sayım şöyle dedi: "Kendilerini Aksaray'da bir kooperatifin sahipleri olarak tanıtan kişiler yaklaşık 2 yıl önce gelerek hayvanlarımızı görmek istedi. Biz de fiyatta anlaştık. Önce 15 inek verdik, sonra 15 inek daha verdik. 6 bin TL peşinat, kalan kısmına da çek ve senet verdiler. Verdikleri çek karşılıksız çıktı. Kendilerini aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anlayınca suç duyurusunda bulunduk." '50 BİN TL GETİRİN BAŞKASINI DOLANDIRALIM' TEKLİFİ Şebekenin Hatay'da da dolandırıcılık yaptığı ileri süren Sayım, "Biz kendileri ile telefonda görüşüyoruz. 'Cebinize 50 bin TL koyun gelin. Biz başkasını dolandırıp size hayvanları verelim' diyorlar. Biz de kabul etmedik. 400 bin TL zararımız var. Aile olarak çok zor durumda kaldık. Babam kalp krizi geçirdi. Devletimizden ve yetkililerden bu konuda bize yardım etmelerini bekliyoruz. Bu insanlar bizi dolandırdı, başkalarını dolandırmasınlar" dedi.