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(Görüntülü Haber) 40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne...

ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil’in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ali Bicil'in ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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