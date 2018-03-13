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(Görüntülü Haber) 4 yaşındaki Melek, pencereden düşüp öldü

ANTALYA'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Melek Beyhan, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'ta bulunan Ömer Bayram Apartmanı'nda meydana geldi. Beyhan ailesinin...

ANTALYA'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Melek Beyhan, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'ta bulunan Ömer Bayram Apartmanı'nda meydana geldi. Beyhan ailesinin iki çocuğundan Melek Beyhan, 4'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Minik Beyhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Melek Beyhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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