(Görüntülü Haber) 4 yaşındaki Irmak'ın cinayet sanığına tahliye yok

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömmekle suçlanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ile 40.5 yıl hapis cezaları istenen, Himmet Aktürk'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Video konferans yoluyla ifade veren Aktürk, ilk duruşmada olduğu gibi küçükken tecavüze uğradığını ve hasta olduğunu iddia edip, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti. Ülkeyi şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da bağ içerisinde cesedi bulundu. Irmak'ın cenazesi, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Himmet Aktürk ise 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. 11 sayfalık iddianamede ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 40 yıl hapis cezası istendi. Soruşturmayı yürüten Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Himmet Aktürk hakkında 11 sayfalık iddianame hazırlayıp Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede, tutuklu sanık Aktürk hakkında, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarından 23 yıla kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 17.5 yıl hapis cezaları istendi. İlk duruşmaya Irmak Kupal'ın ailesi ve sanık katılmadı. İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık sanık Aktürk, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, öldürülen Irmak Kupal'ın annesi Suriye Kupal ile dedesi Bekir İrgaz, Kupal Ailesi'nin avukatı Bilgehan Noyan, Manisa, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Diyarbakır, Antalya ve Mersin barolarının temsilcileri, baro tarafından görevlendirilen sanık avukatı, İzmir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Şeker hastası olan baba Bilal Kupal ise duruşma salonuna girmeyip, adliye koridorunda duruşmanın bitmesini bekledi. SEGBİS ile ifadesine başvurulan tutuklu sanık Himmet Aktürk, hasta olduğunu ileri sürüp, "Cezaevinde daralıyorum. Başıma küçükken gelen kötülükler var. Ne yaptığımı bilmiyorum. Büyük olsun küçük olsun herkese kötülük yapabilirim. Kapalı yerde kalamıyorum. Nefes alamıyorum. Serbest kalmak istiyorum" dedi. Kupal Ailesi'inin avukatı Bilgehan Noyan ise sanık Himmet Aktürk'ün cinayet sonrası yaptığı eylemlerin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini, yine de raporun beklenmesi sonrasında en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne Suriye Kopal da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Mahkeme tarafların dinlenmesinin ardından sanık Himmet Aktürk'ün akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen yazının beklenmesine ve tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Kupal Ailesi fertleri, duruşmanın ardından beklemeden adliyeden hızla ayrıldı. KADINLARDAN TEPKİ KADEM İzmir Temsilcisi Avukat Gamze Suznak Kızılırmak, çıkışta yaptığı açıklamada, davanını takipçisi olacaklarını belirtip, "Savunmasız çocukların, acımasız savaşlarda yok edildiği bir dünya düzenine isyan ederken, yanı başımızdaki çocukların sapıklar tarafından mağruz bırakıldıkları dehşet ile yüzleşerek kamuoyunu çocuklara yönelik şiddette karşı bir an önce seferber olmaya çağırıyoruz. Bu mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocukları konusunda çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarını davanın takipçisi olmaya davet ediyoruz. Tüm sapıkların tutuklu yargılanmaları ve ağır cezalar almalarını istiyoruz. Irmak Kupal'ın da davasında da sapık kişinin en ağır cezayı alması için gereken neyse yapacağız" dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Dönem Sözcüsü Semiha Hasgör de "Çocuklarımız kendilerini koruyamıyorlar. Kendilerine karşı yapılan kötülüklere seslerini çıkaramıyorlar. O nedenle bizler hem çocukların hem ailelerin onların yanında olmaya çalışıyoruz. Çocukları korumak çok zor bir şey değil. Siyasi iradenin yapması gereken çok basit bir şey var. Lanzarote Sözleşmesi'ni uygulasalar, bu yeter. Çocuk istismarcılarını aklatmamaya devam edeceğiz" diye konuştu.