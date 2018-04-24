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(Görüntülü Haber) 4'üncü kattan ölüme atladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da ailesiyle oturan İbrahim Tarkan Ö. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 732 Sokak'ta meydana...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da ailesiyle oturan İbrahim Tarkan Ö. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 732 Sokak'ta meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve ailesiyle birlikte oturan İbrahim Tarkan Ö., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yoldan geçenler bahçede kan içinde yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ö.'nün öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İbrahim Tarkan Ö.'nün 18 yaşında bir oğlu olduğu kaydedildi.

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