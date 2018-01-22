(Görüntülü Haber) 4 kişinin öldüğü servis midibüsünün saniyeler öncesi görüntüsü kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() KARABÜK'te, 4 kişinin öldüğü servis midibüsünün eve çarpmadan önceki saniyeler öncesi görüntüsü kameraya yansıdı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 66 yaşındaki Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa inişte freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Kazada yaralanan işçilerden İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçiler Osman Özdemir (45), Saffet Toğlu (44), Yasin Çelikkafa (32) ile sürücü Şükrü Parlakçı'nın ise 2,5 saat süren çalışma sonrası beton yığının altından cesetleri çıkarıldı. KAZA ÖNCESİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI Kaza anının saniyeler öncesi midibüs, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde midibüsün rampa aşağıya yolun kenarındaki durakta bekleyen 7 işçiyi almadan önlerinden hızla geçtiği,işçilerin midibüse binebilmek için ise arkasından koştukları görüldü.