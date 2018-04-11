(Görüntülü Haber) 4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (3)

ARACA ULAŞILDI Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Ancak, otomobilin derinde olması nedeniyle Adana kent merkezinden büyük vinç istendiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.