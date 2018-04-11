ARACA ULAŞILDI Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Ancak, otomobilin derinde olması nedeniyle Adana kent merkezinden büyük vinç istendiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) 4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (3)
ARACA ULAŞILDI Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu...
11 Nisan 2018 Çarşamba 17:58
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