(Görüntülü Haber) 4 gün önce kaybolan Bilal'in cesedi kuyuda bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Midyat İlçesi'ndeki Kayalıpınar Köyü'nde, 4 gün önce kaybolan, 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bilal Aktekin'in cesedi, köylüler tarafından bir kuyuda bulundu. Geçen salı günü okula gitmek üzere Midyat ilçesi Kayalıpınar Köyü'ndeki evinden çıkan Bilal Aktekin'den bir daha haber alınamadı. Baba Kemal ve anne Leyla Aktekin, oğulları Bilal'in ortadan kaybolması üzerine, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. 4 gündür jandarmanın arama çalışmalarına yardım eden vatandaşlar, köyde bulunan su kuyusunda Bilal Aktekin'in cesedini buldu. Bilal Aktekin'in cesedi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.