(Görüntülü Haber) 4 genç kıza cinsel saldırıda bulunan şoför tutuklandı
ADAPAZARI'nda, aynı cadde üzerinde 4 genç kızın paralarını gasp edip, cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan servis şoförü 31 yaşındaki Turgay U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde...
22 Şubat 2017 Çarşamba 20:48
ADAPAZARI'nda, aynı cadde üzerinde 4 genç kızın paralarını gasp edip, cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan servis şoförü 31 yaşındaki Turgay U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde son iki ay içerisinde işyerinden çıkıp evlerine giden 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kızın bıçakla tehdit edilip, paralarının gasp edilmesiyle ilgili araştırma yapan polis, şüpheli Turgay U.'yu dün Hendek'te düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Turgay U., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Turgay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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