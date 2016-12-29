(Görüntülü Haber) 4 eczacının öldürüldüğü anlardaki panik güvenlik kamerasında

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'ndeki eczanede, 4 kişiyi öldüren teknisyen Enver Türkmen'in yargılanmasına Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edilirken, olay günü hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önceki gün görülen duruşmaya 4 kez tasarlayarak, adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan yargılanan tutuklu sanık Enver Türkmen, olayda yaşamını yitiren eczacılar İlknur Yüce, Hikmet Türk, Gürsu Ulaşan ve Özler Kiriş'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 2 tanık dinlenirken, mahkemeye gelmeyen 2 tanığın zorla getirilmesine karar verildi. Öte yandan, olay günü Enver Türkmen'in 4 kişiyi öldürdüğü hastanede, koridorunun güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde, Türkmen önce kaçamasın diye Gürsu Ulaşan'ın bulunduğu odanın kapısını dışarıdan kilitliyor. Daha sonra İlknur Yüce, Hikmet Türk ve Özler Kiriş'in bulunduğu odanın önüne geliyor. Belinden tabancasını çıkartıp, içeri giriyor. Daha sonra odadan çıkan Türkmen'in arkasından 2 kişi daha çıkıyor ve diğer odaya girmesini engellemeye çalışıyor. Buna rağmen Türkmen, kilitlediği kapıyı açarak, Gürsu Ulaşan'ın bulunduğu odaya giriyor. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra hastane koridorunda koşuşturmaca yaşanıyor. Bazı kişiler, korku içinde koridordan çıkarak dışarı kaçıyor. Gürsu Ulaşan'ı öldürdükten sonra masasına oturarak, polisin gelmesini beklediği belirtilen Türkmen'in polise teslim olma görüntüleri ise kameraya yansımıyor.