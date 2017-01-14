Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddia edilen CHP'li 4 kişi gözaltına alındı. Reina saldırısına tepki için Mersin ve Silifke İlçesi'nde duvar yazıları yazan CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Duvarlara yazılan yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen CHP'liler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) 4 CHP'li, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı
Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddia edilen CHP'li 4 kişi gözaltına alındı. Reina saldırısına tepki için Mersin ve Silifke...
14 Ocak 2017 Cumartesi 21:23
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