(Görüntülü Haber) 36 gündür kayıp olan şehit babası su altında aranıyor

BOLU'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde 36 gün önce pazara gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan şehit babası İsmail Hırçın'ı (68) bulmak için çalışmalar sürüyor. Jandarma, drone ve arazi üzerinde iz sürme köpekleriyle yaptığı aramaların ardından bölgedeki sulak alanların altında çalışma başlattı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Eskiçağa köyüne kızının yanına ziyarete gelen 1’i şehit, 4 çocuk babası İsmail Hırçın, geçen 1 Şubat’ta ilçe merkezindeki pazara gitmek için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, ekipleri Şehit Cafer Hırçın’ın babası İsmail Hırçın'ı bulmak için çalışma başlattı. 36 gündür kayıp olan Hırçın'ı bulmak için yapılan çalışmalarda, daha önce drone ile havadan, iz sürme köpekleri ile de arazide arama yapıldı ancak İsmail Hırçın’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede taranan güvenlik kamerası kayıtlarında da Hırçın’a ilişkin bir görüntü bulunamadı. Bugün ise Başkent'ten gelen Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 10 kişilik Jardarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bölgedeki sulak alanlar ve göletlerde arama yaptı. Soğuk hava şartları nedeniyle suda yarımşar saat kalabilen ekip üyeleri, İsmail Hırçın’ın sürüklenip sıkışma ihtimaline karşı göletlerin kuytuda kalan köşelerinde arama çalışmalarına ağırlık verdi. Ancak çalışmalarda yine Hırçın’a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin gün boyu, ilçede İsmail Hırçın’ın gidebileceği gölet ve sulak alanlarda çalışmaları sürdüreceği öğrenildi. Kayıp İsmail Hırçın’ın oğlu Cafer Hırçın’ın 1997 yılında Siirt’in Eruh İlçesi’nde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.