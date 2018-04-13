Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 'kripto' olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da belirtildi. TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) 34 ilde FETÖ operasyonu: 70 muvazzaf askere yakalama kararı
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 'kripto' olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde...
13 Nisan 2018 Cuma 10:46
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