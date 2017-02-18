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(Görüntülü Haber) 327 polisle yapılan operasyonda 23 kişi yakalandı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel'de 327 polisle gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Körfez, Kandıra,...

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel'de 327 polisle gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel'de 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarının şüphelilerine yönelik mahkemelerden alınan arama kararları doğrultusunda operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde 327 polisle düzenlenen operasyonda, 52 ayrı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. 3 yıldan 15 yıla kadar haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 20 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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