(Görüntülü Haber) 3 yaşındaki çocuklarının tedavisi için yardım istiyorlar

ŞANLIURFA'da yaşayan 8 aylık hamile 25 yaşındaki Zeliha Ağaç ile 40 yaşındaki Mehmet Ağaç çifti, milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığına yakalanan çocukları 3 yaşındaki Müslüm Ağaç’ın tedavi edilmesi için yardım istedi. Devteşti Mahallesi'nde oturan işsiz Mehmet ile Zeliha Ağaç çiftinin tek çocukları Müslüm Ağaç'a, 5 ay önce götürüldüğü Çapa Tıp Fakültesi'nde, milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Müslüm'ün annesi Zeliha Ağaç, çocuğunun her gün gözünün önünde eriyerek ölüme gitmesine dayanamadığını ve tedavinin yurt dışında yapıldığını belirtti. Zeliha Ağaç, kendilerine yardım edilmesini isteyerek şunları söyledi: "Çocuğum 'Metakromatik lökodistrofi' hastalığına yakalandı. Bu hastalığın Türkiye’de tedavisi yokmuş. Şu ana kadar bir ilaç kullanılmadı ve tedavisini yapamıyoruz. Çocuğumun yurt dışına gitmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan rica ediyorum. Yurt dışında tedavisi var ama bizim çabamızla olmuyor. Ancak onların çabasıyla bu mümkün olacaktır. Oğlum yürüyüp koşuyordu, bisikletine biniyordu ama şimdi bisikletine binemiyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor ve zamanla görme yetisini de kaybedecek. Ben 8 aylık hamileyim. Yaklaşık 1 ay sonra doğacak olan bebeğimde de bu hastalığın görüleceğini söylüyorlar. Büyüklerimizden yardım bekliyorum." Çocuğunun hastalığı karşısında çaresiz kaldıklarını ifade eden Mehmet Ağaç da çalışmadığını ve böbrek hastası olduğunu anlatarak, "Ağır işte çalışamıyorum. Evimiz kira, ailemin desteğiyle geçinmeye çalışıyoruz. Oğlumun bu hastalık için Türkiye’de herhangi bir tedavi ve ilaç bulunmamaktadır. Gönden güne çocuğum gözlerimizin önünde eriyip ölüme gidiyor. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Çocuğumun durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Evimizde her gün bir cenaze var. Allah kimsenin başına vermesin. runları var onları da göz önüne alarak, bizlere yardım etsinler" diye konuştu.