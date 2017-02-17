(Görüntülü Haber) 3'üncü kattan kafasına pencere camı düşen Gamze'nin tedavisi sürüyor

Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,() ESKİŞEHİR'de yolda yürürken kafasına 3'üncü kattan pencere camı düşen 22 yaşındaki Gamze Kara'nı tedavisi sürüyor. Olay dün saat 16.00 sıralarında kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Gamze Kara'nın üzerine 3'üncü kattaki boş olan bir dairenin pencere camı düştü. Camın kafasına isabet etmesi sonucunda yaralanan Gamze Kara'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Gamze Kara daha sonra çağırılan 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nı tedavisi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor. Polis,bina sahipleri hakkında soruşturma başlattı.