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(Görüntülü Haber) 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı....

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Görev başında oldukları belirtilen 6 şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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