Bülent TATOĞULARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () ANTALYA'da park halindeki 3 Tırın dorsesini 45 dakikada çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, 18 Nisan günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Hırsızlar, park halinde bulunan 3 Tırın dorselerini, 45 dakikada çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgede bulunan tüm kameraları takibe alan polis, hırsızlara ait olduğu tespit edilen Tırın plakası ile şüphelilerin Ö.A., A.İ. ve İ.Ö. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Dorselerin plakasını değiştirip satmayı hedefledikleri ifade edilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) 3 Tırın dorsesini 45 dakikada çaldılar
Bülent TATOĞULARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () ANTALYA'da park halindeki 3 Tırın dorsesini 45 dakikada çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, 18 Nisan günü saat 23.45 sıralarında Kepez...
20 Nisan 2018 Cuma 17:18
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