(Görüntülü Haber) 3- Tartıştığı eşine kızdı, kucağındaki bebeğiyle araçtan atladı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde hafif ticari araçta eşiyle tartışan 30 yaşındaki Rukiye Karakaya, kucağındaki 6 aylık bebeği ile hareket halindeki araçtan atladı. Bebeğin yara almadan kurtulduğu olayda, hastaneye kaldırılan anne Rukiye Karakaya öldü. Olay, 26 Şubat günü Darıca Karabekir Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İstasyon Caddesi'ndeki bir mağazaya giren Rukiye Karakaya'yı araç içerisinde bekleyen Ahmet Karakaya, bir süre sonra eşinin gelmesiyle birlikte tartışmaya başladı. Alışverişin uzun sürmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren Ahmet Karakaya ile araç içerisinde tartışan 3 çocuk annesi Rukiye Karakaya sinirlerine hakim olamayınca, hareket halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açarak 6 aylık bebeğiyle birlikte atladı. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını ile kaydedilen olayda Ahmet Karakaya aracı durdurarak eşinin yanına giderken, olayı görenler de yardıma koştu. Sinirlerine hakim olamayan Ahmet Karakaya aracını tekmeledi. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi Rukiye Karakaya'ya müdahalede bulunurken, bebeğin annesinin kucağında olması nedeniyle herhangi bir yara almadığını gördü. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Karakaya yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Rukiye Karakaya, olaydan 3 gün sonra kurtarılamadı. Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet Karakaya serbest bırakıldı.