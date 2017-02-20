(Görüntülü Haber) 3 kişinin yaralanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Mehmet YILMAZ KONYA ) KONYA'nın Kulu İlçesi'nde 3 kişinin yaralandığı hafif ticari araçla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. 20 yaşındaki Kamuran Akalın yönetimindeki 42 GG 258 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan 67 yaşındaki Hıdır Atik yönetimindeki 71 ED 759 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Atik'ın kullandığı otomobil hurda yığınına döndü. Kazada sürücüler Kamuran Akalın ve Hıdır Atik ile Atik'in yanındaki 72 yaşındaki Ramazan Demir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.