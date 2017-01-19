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(Görüntülü Haber) 3 kişinin silahlı kavgası güvenlik kamerasında (2)

ALACAK KAVGASI Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde çıkan ve 3 kişinin birbirlerine silahlarla ateş etiği kavga sonrası gözaltına alınan 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz'ün...

ALACAK KAVGASI Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde çıkan ve 3 kişinin birbirlerine silahlarla ateş etiği kavga sonrası gözaltına alınan 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz'ün aralarında alacak borç anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Bugün emniyette sorguları tamamlanan 4 kişiden Yavuz, İlkbahar ve Açıkköz 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, 1 kişi polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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