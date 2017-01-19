ALACAK KAVGASI Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde çıkan ve 3 kişinin birbirlerine silahlarla ateş etiği kavga sonrası gözaltına alınan 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz'ün aralarında alacak borç anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Bugün emniyette sorguları tamamlanan 4 kişiden Yavuz, İlkbahar ve Açıkköz 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, 1 kişi polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) 3 kişinin silahlı kavgası güvenlik kamerasında (2)
ALACAK KAVGASI Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde çıkan ve 3 kişinin birbirlerine silahlarla ateş etiği kavga sonrası gözaltına alınan 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz'ün...
19 Ocak 2017 Perşembe 17:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.