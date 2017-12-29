Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi. Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 paket satışa hazır toz esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
(Görüntülü Haber) 3 ilçede Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi. Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de önceden belirlenen çok...
29 Aralık 2017 Cuma 11:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.