(Görüntülü Haber) 3 ilçede Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi. Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 paket satışa hazır toz esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.