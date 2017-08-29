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(Görüntülü Haber)3-Diyarbakır'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 sivil şehit

DİYARBAKIR- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamayla yol kenarına devrilen zırhlı araçları kullanan 2 sivil şehit oldu....

DİYARBAKIR- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamayla yol kenarına devrilen zırhlı araçları kullanan 2 sivil şehit oldu. Hain saldırı Diyarbakır-Batman karayolundaki Çınar İlçesi'ne bağlı kırsal kesimindeki Başaklı Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Siirt'e götürülmek istenen 2 zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu zırhlı araçlar yol kenarına devrildi. Patlamanın ardından bölgeye hava ambulansı dahil olmak üzere çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk bilgilere göre patlamada, askeri zırhlı araçları kullanan ve yüklenici firmanın elemanları olduğu belirtilen 2 sivil şehit oldu. Patlamanın etkisiyle patlama noktasında 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, saldırı nedeniyle Diyarbakır- Batman karayolu trafiğe kapatıldı. OLAY YERİNDE İKİNCİ BOMBA DÜZENEĞİ Patlamanın meydana geldiği yerde incelemler yapan bomba imha uzmanları, 2 sivilin şehit olduğu devrilen araçların 5 metre yakınında ikinci bir patlayıcı düzeneği buldu. Güvenlik güçleri, düzeneğin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek sivil ve resmi görevlileri oradan uzaklaştırdı. Ardından bomba imha ekipleri, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

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