(Görüntülü Haber) 2.5 metre karda mahsur kalan 8 kişiyi AKUT kurtardı

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () - MERSİN'de dağ evlerinde yaşayan ve kardan kendilerinden haber alınamayan 8 kişi, AKUT ekibince kurtarıldı. Mersin'in merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı yayla özelliği bulunan 60 kilometre uzaklıktaki Arslanköy'de dağ evlerinde yaşayan ve kendilerinden haber alınmayan hasta ve yaşlı 8 vatandaş ile ilgili yapılan ihbar üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin araç takviyesinde bulunduğu Mersin AKUT ekibi harekete geçti. Tam donanımlı 4 kişiden oluşan ekip, kar yağışının olduğu Arslanköy'e zorlu bir mücadelenin ardından ulaştı. AKUT ekibi 2.43 metre olarak ölçülen kar kalındığında dağ evlerinde yaşayan 8 kişiden 2'sini 112 ekiplerine teslim etti. Bu kişiler tedavileri için hastaneye götürülürken, diğer 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı. HASTALARA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Mersin'in yüksek kesimlerinde yer alan mahallerde yaşayan hastalara ulaşmakta da güçlükler yaşandığı belirtildi. Yolların kar ve fırtınadan kapalı olması nedeniyle 112'yi arayarak yardım isteyenlerin imdadına ekipler kar paletli ambulansla yetişmeye çalışıyor. Geçit vermeyen bazı yolları karayolları ekiplerinin de yardımıyla paletli ambulansla aşarak ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra geldikleri araca bindirerek hastaneye götürüyor.