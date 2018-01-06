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(Görüntülü Haber) 24 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), () - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman'ın (66) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen Ziya Y. (80) ile oğlu Erdal Y. (38) tutuklanırken;...

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), () - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman'ın (66) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen Ziya Y. (80) ile oğlu Erdal Y. (38) tutuklanırken; Kahraman'ın kemikleri, gömülü olduğu portakal bahçesinde bulundu.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, 1994 yılında ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın Kahraman'a ulaşılamadı. Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler harekete geçti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, cinayet şüphelisi Ziya Y. ile oğlu Erdal Y.'yi, teknik takibe aldı. 2 aylık takibin ardından baba ile oğlu gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler, öldürdükleri Mehmet Kahraman'ın cesedini Atça'da kendilerine ait portakal bahçesinei gömdüklerini söyledi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Savcının talimatı üzerine ve polis ekiplerinin gözetiminde, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. 2 gün süren kazılarda, kemik parçalarına ulaşıldı. 1.5 metre derinlikte, portakal bahçesinin istinat duvarı kenarından çıkartılan kemik parçaları incelemeye gönderildi.

Atça'nın yerlilerinden olan Zihni Eymir, "Olayın meydana geldiği yerin yanında benim de arazim var. Polisimiz bu işin peşindeydi. Çok çalıştılar. Dün itibariyle polislerimiz; Sultanhisar, Nazilli ve Aydın ekipleri çalışarak bu olayı çözdüler. Bugün de kemiklere ulaştılar" dedi.

Atça Mahallesi Muhtarı Olgun Belci ise, "Portakal bahçesi içinde kemik parçaları bulundu. İş artık şu an itibarı ile polis tarafından araştırılıyor" diye konuştu.

HIRSIZ SANMIŞLAR

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, olay gecesi bahçelerinin yakında bir karartı gördüklerini, hırsız sanıp ateş edince Kahraman'ın öldüğünü, cesedini de bahçeye gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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