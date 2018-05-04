Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S. (32), polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 hırsızlık, 5 konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 23 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ayhan S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saklandığı adresi polis tarafından tespit edilen ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan S., cezaevine teslim edildi.
(Görüntülü Haber) 23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S. (32), polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro...
04 Mayıs 2018 Cuma 15:14
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