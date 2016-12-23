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(Görüntülü Haber) 21 şehre daha Narkotim kurulacak

ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, yurdun 21 iline daha Narkotim kuracak. Uyuşturucu ile mücadelede önemli rol alan Narkotimler’in bulunduğu şehir sayısı 50'ye yükselecek. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden edinilen...

ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, yurdun 21 iline daha Narkotim kuracak. Uyuşturucu ile mücadelede önemli rol alan Narkotimler’in bulunduğu şehir sayısı 50'ye yükselecek. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, kurulduğu 2014 yılından itibaren uyuşturucunun sokak boyutuyla mücadelesinde oldukça başarılı sonuçlar elde ederek, önemli görevlere imza attığı belirtilen Narkotimler, 21 şehre daha kurulacak. Halen 29 ilde uyuşturucu ile mücadelede önemli rol alan Narkotimler’in edindiği misyon ve sokaktaki kararlı duruşu sebebiyle toplumun takdirini topladığı belirtildi. Başta PKK/KCK ve FETÖ/PDY gibi terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışıldığını belirten yetkililer, uyuşturucu bataklığını yok etmeye kararlı olduklarını bildirdi. NARKOTİMLERİN KURULACAĞI İLLER Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 29 ilde görev alan Narkotimler’e ek olarak; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Mardin, Muğla, Rize, Sivas, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerine Narkotimler’in kurulmasına karar verildi. Planlamayla birlikte 2017 yılının ilk yarısından itibaren Narkotimler’in bulunduğu il sayısı 50'ye ulaşacak. Öte yandan yeni Narkotimler kurulurken, halen faaliyet yürüten 29 ildeki Narkotimler’in de modernize edileceği öğrenildi.

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