(Görüntülü Haber) 200 kiloluk çelik kasayı böyle çaldılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, bir inşaat firmasına giren 5 hırsız, içinde 35 bin lira ile 96 bin liralık çek bulunan çelik kasayı çaldı. Tanınmamak için yüzlerini bezle kapatan hırsızların açamadıkları 200 kiloluk çelik kasayı pencereden çıkartarak, hafif ticari araca yükledikleri anlar, güvenlik kameralarınca tespit edildi.



Olay, dün gece İnegöl’ün Fatih Mahallesi Samyeli Caddesi'nde apartmanın zemin katındaki inşaat firmasının bürosunda meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla gelen 5 hırsızdan 3’ü işyerinin penceresini zorlayarak içeriye girdi. Tanınmamak için yüzlerini bezle kapatan hırsızlar, büroda bulunan ve açamadıkları çelik kasayı pencereden zorlukla dışarıya attılar. Kasayı daha sonra getirdikleri araca yükleyen hırsızlar olay yerinden kaçtılar.



İşyeri sahibi Mehmet Kaya, sabah geldiğinde işyerinin dağınık olduğunu ve kasanın çalındığını fark edince polise haber verdi. Kaya’nın verdiği bilgiye göre içinde 35 bin lira ile 96 bin liralık çekin bulunduğu kasayı çalan hırsızların bulunması için polis soruşturma başlattı.



Bu arada, hırsızların 10 dakika süren hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, bir kameranın ise hırsızlardan biri tarafından yönünün çevrildiği görüntülendi.



Hırsızlıkla ilgili olarak işyeri sahibi Kaya, “Akşam işyerimizi kilitleyip gittik. Gece saatlerinde hırsızlar pencereyi kırıp içeri girmişler. Sadece çelik kasayı alıp gitmişler. Herhangi bir elektronik eşya çalmamışlar. Nakit ve çek ile senet olmak üzere yaklaşık 135 bin lira kasanın içinde vardı. Bizim içeriye 4 kişi zor taşıdığımız kasayı alıp gitmişler. Görüntülere yansıyan 5 kişi var. Polise şikayette bulunduk. Emniyet ekiplerine güveniyoruz, en kısa sürede hırsızlar yakalanacaktır” dedi.