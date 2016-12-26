Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca' yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) 20 yıllık şoförlerini öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca' yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür polisteki sorgusunun ardından adliyeye...
26 Aralık 2016 Pazartesi 12:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.