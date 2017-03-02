(Görüntülü Haber) 2- Zeytinburnu ve Esenyurt'ta tabanca atölyeleri

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Zeytinburnu ve Esenyurt'ta gerçek kalitelerine çok yakın ürettikleri silahları piyasa fiyatlarının çok altında satan 3 kişi yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan bir şebeke ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 3 şüphelinin Zeytinburnu ve Esenyurt'ta bulunan 2 dükkanda tabanca ürettiklerini ve sattıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. Polis ekipleri şüpheli F.A.(26), E.Y.(36) ve A.F.G.(21) kişinin ev, işyeri ve araçlarında yaptığı aramalarda 36 satışa hazır tabanca, 5, parça toplaması devam eden tabanca, 43 şarjör, farklı çaplarda 80 namlu, 192 icra yayı, 26 tabaca kutusu, 2 kabza, farklı çaplarda 51 mermi ve tabanca üretiminde kullanılan makine ile ekipmanlar ele geçirildi. TABANCALAR ORİJİNALİNE YAKIN KALİTEDE Gözaltına alınan F.A., E.Y. ve A.F.G. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sattığı silahların gerçek kalitesine çok yakın olduğunu belirleyerek, satılan tabancaların orijinallerinin üçte birine sattıklarını öne sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen tabancalar, emniyette sergilendi.