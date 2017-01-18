(Görüntülü Haber) 2- Van'da PKK operasyonu: 2 terörist ölü ele geçirildi
VAN'da düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu belirlenen bir...
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:06
VAN'da düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına PKK'lı teröristler ateş ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist silahları ve el bombalarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
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