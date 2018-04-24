(Görüntülü Haber)2-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı
(Görüntülü Haber)2-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı
(Görüntülü Haber)2-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı
24 Nisan 2018 Salı 09:32
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