Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL İstanbul'da 3 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. 2 saat süren uygulamada 5 bin 800 kişi kontrolden geçirilirken, kumar oynatan 8 işletmeye ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde önceki gün saat 23.00 ile 01.00 saatleri arasında umuma açık yerler, alkol satışı yapan ve kumar oynatması muhtemelen olan yerlere yönelik bir operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın denetlediği ve 3 bin polisin katıldığı uygulamada 5 bin 800 kişi kontrolden geçirilirken, haklarında arama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptğı operasyonda saat 22.00 den sonra alkol sattığı tespit edilen 74 işyerine de para cezası kesildiği belirtidi. Polis yaptığı operasyonlarda denetlediği 40 kahvehaneden 8'inde kumar oynandığını tespit ederek yasal işlem yaptı. Görüntü Dökümü: POLİS KAMERESI -İş yerlerinden görüntü -Arama yapılması -Üst araması yapılan kişiler -Kimlik kontrolleri -Detaylar
(Görüntülü Haber) 2 SAATTE 5 BİN 800 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ
Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL İstanbul'da 3 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. 2 saat süren uygulamada 5 bin 800 kişi kontrolden geçirilirken, kumar oynatan 8 işletmeye ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından...
10 Şubat 2018 Cumartesi 17:21
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