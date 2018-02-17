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(Görüntülü Haber) 2 otobüs yolcusu, 17 kilo eroin ile yakalandı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 8 kilo 721 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin yol uygulaması yapılabileceği şüphesi nedeniyle 8 kilo 700 gram eroinin bulunduğu çantayı...

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 8 kilo 721 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin yol uygulaması yapılabileceği şüphesi nedeniyle 8 kilo 700 gram eroinin bulunduğu çantayı da attığı tespit edildi. Ele geçirilen 17 kilo 421 gram eroinin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu ifade edildi.

Reşadiye ilçesi D-100 karayolunda yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır’dan İstanbul’a giden plakası ve sürücüsü açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, bir çantada 17 paket halinde 8 kilo 721 gram eroin ele geçirildi. Çantanın sahibi Azeri uyruklu A.M. ve T.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularında T.N.’nin, otobosün mola verdiği Reşadiye- Koyluhisar karayolu üzerinde yol uygulaması yapılabileceği şüphesi üzerine 8 kilo 700 gram eroinin bulunduğu diğer çantayı attığı saptandı. Şüphelilerin yer göstermesi üzerine diğer çanta da bulundu.

Toplam 17 kilo 421 gram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

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